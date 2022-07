Suspenden cirugías por falta de insumos

Se han dejado de hacer cirugías en el Hospital Amparo Pape de Benavides por falta de insumos y equipos, los médicos señalan que no se cuentan con antibióticos o analgésicos para suministrar a los pacientes, por lo que deciden suspender las operaciones.

Marisol Guel Cruz, Secretaría General de la Subsección 86 del Sindicato de la Secretaría de Salud, mencionó que cómo sindicatos pidieron el apoyo desde la capital del Coahuila, dónde refieren que esto se debe a que el Gobierno Federal recortó el presupuesto que enviaba en materia de salud, afectando a la región centro y sus usuarios.

"No se cuenta con antibióticos, analgésicos, suturas para cirugías y por eso se han retrasado los procedimientos en el hospital con el fin de que los pacientes no tengan dolor ni suceda algo más grave, hasta momento han sido pocos casos, de 1 a 2 cirugías"

Señaló que no eran cirugías de urgencia por lo que los pacientes pueden esperar otros días para ingresar al quirófano, pero eso no quita que estén molestos o que no vuelva a ocurrir, esperando que próximamente puedan llegar los insumos.

Además, también hay escasez de medicamento para los pacientes que acuden a consulta general, así mismo, no se ha solucionado por completo el abasto de aire en diversas áreas cómo Urgencias, ya que aunque los trabajadores administrativos y médicos pueden laborar, lo ideal es que los climas trabajen al cien por ciento.