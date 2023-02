Suspenden pago de terminación

Ex trabajadores de la mina VII de Barroterán viajaron este viernes a Monclova para exigir a la empresa el pago de las parcialidades pendientes de la terminación, ya que en lo que va del año no han recibido ningún pago, por lo que los trabajadores no tienen ninguna fuente de ingresos.

Desesperados por la situación económica, un grupo de alrededor de 40 ex trabajadores de la región Carbonífera acudieron a la ciudad de Monclova para pedir al Sindicato Nacional Democrático que intervenga ante la empresa, para agilizar el pago y se den los dos pagos pendientes.

Informaron que desde el pasado mes de diciembre no han reciben el pago del pago que se acordó con la empresa para la liquidación de los cerca de 460 trabajadores, tras el cierre de la mina.

El convenio fue cubrir la terminación en 13 parcialidades, las cuales varían de los 10 a los 20 mil pesos, de acuerdo al salario que percibía cada uno, pero hasta el momento sólo se han dado 6 pagos, los últimos 2 no se realizaron y está por llegar el pago correspondiente al mes de marzo.

La situación para los ex trabajadores es complicada, sobre todo porque gran parte de ellos son personas de la tercera edad, por lo que luego de que fueron dados de baja de la mina, no han encontrado otro trabajo.

Mencionaron que ya se agotaron los pocos ahorros que tenían, por lo que la situación que enfrentan es crítica y es necesario cubrir los dos pagos que se tienen pendientes y de esta manera resolver los problemas económicos de las familias.

Anteriormente los ex trabajadores se manifestaron al exterior de Mimosa en Palaú, para exigir una respuesta, pero al no tener respuesta, este viernes acudieron a Monclova para reunirse con el Director de Relaciones Laborales de AHMSA, Enrique Rivera Gómez y pedir que se libere su pago.

Los ex trabajadores se enfrentan a la misma problemática a la que se enfrenta en resto de los trabajadores ante la falta de liquidez de la empresa, por lo que no se libera el recurso para cubrir con este pago.

El contingente de mineros que viajaron a Monclova fueron atendidos por el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante y los funcionarios que los acompañaron a las oficinas de la empresa para tratar de que se diera solución al problema.