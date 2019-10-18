Suspenden Semana de Vacunación

FRONTERA, COAH.-Por orden directa del Gobierno Federal se suspendió la tercera semana de vacunación que sería realizada a partir de la próxima semana, lo anterior informó el Director de Salud Municipal Ramiro Tijerina.

“Nos avisaron por medio de la federación que por orden del Presidente de la República se suspendió la semana de vacunación, lo cual es una acción que pone en riesgo la salud pública, toda vez que en México el esquema de vacunación es colocado desde el momento de nacer como media preventiva de una gran cantidad de padecimientos, colocando incluso refuerzos cada año”.

Dijo que ante esta negativa de la federación de enviar las vacunas a todo los estados del país, la Secretaría de Salubridad y Asistencia realizará en el mes de noviembre una campaña de salud pública para llevar este beneficio no solo a derechohabientes del IMSS, ISSSTE y otras clínicas, sino también a todos aquellos niños cuyos padres no cuentan con seguridad social.

Explicó que los niños no pueden quedarse sin recibir el repuesto de las vacunas, toda vez que son medidas preventivas, para evitar brotes como el que actualmente se tiene en Estados Unidos con el Sarampión.

Es importante señalar que será por medio de la Jurisdicción Sanitaria Número 4 que se realizará en el mes de noviembre la “Semana de Salud Pública” en la que se colocarán las vacunas señaladas en el esquema de vacunación, siendo los niños de los planteles educativos los primeros que serán beneficiados.

Comentó que serán las vacunas de influenza, poliomielitis, Sabin, estreptococo, toxoide tetánico y hepatitis las que se aplicarán a los menores en las instituciones educativas, previa autorización de los padres de familia.

“Aunque no nos entreguen vacunas por medio de la federación, los hospitales y centros de salud cuentan con las dosis que serán aplicadas a los niños en el mes de noviembre, en el caso del municipio de Frontera, posiblemente se repartirán en entre los centros comunitarios de la colonia Borja, 8 de Enero, Occidental y Cefare”.