También reciben réplicas en canje de armas

El programa de Canje de Armas quedó suspendido provisionalmente por la próxima consulta ciudadana del domingo y reanudarán el lunes con el objetivo de seguir retirando armamento de los hogares, señaló Francisco Rodríguez Maldonado, enlace del programa.

Resaltó que al programa incluyeron la aceptación de las armas de fuego de imitación o réplicas ya que también representan un riesgo en la sociedad al ser usadas para cometer ilícitos.

Antes la Secretaría de la Defensa Nacional enfocaba el programa sólo al armamento real, explosivos y de uso exclusivo del ejército, pero dada la naturaleza con que se usan los artefactos como réplicas de armas de alto poder se optó por el canje también de ese tipo, señaló.

"Réplicas pueden ser que son exactamente iguales, solamente que unas ni siquiera disparan el diábolo o el perdigón, o mucho menos, simplemente son por esencia parecida, pero, aunque no son de juego, no disparan proyectil, no dejan de ser un riesgo, más en la noche, y pueden ser usadas para alguna actividad ilícita", agregó.

El enlace del programa comentó que sí han preguntado personas de si pueden canjear ese tipo de armamento y la respuesta es sí, que acudan y habrá una compensación por su acción.

Rodríguez Maldonado recordó a la ciudadanía que el módulo regresará a la plaza principal de Monclova el próximo lunes en horario de 9:30 a 14:00 horas para el canje de armas consistente en compensar con dinero a las personas que entreguen armamento, esto sin cuestionarlos ni pedirles identificación, y las armas serán destruidas.

Del 9 al 13 de agosto tentativamente acudirán a algunos ejidos con el programa con el fin de acercarlos a la gente.

Por instrucciones del gobierno federal a través de la Sedena, dijo, desde el sábado pasado dejaron de poner el módulo, pero reanudarán el próximo lunes.