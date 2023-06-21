También SIMAS hidrata a la gente

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, dio a conocer que se colocaron a disposición de los usuarios y ciudadanía en general agua para hidratarse, esto debido a que continuarán las altas temperaturas.

Las indicaciones por parte de la gerencia fueron colocar puntos de hidratación en las tres sucursales ubicadas en la calle Carranza de Monclova, Presidente Carranza de Frontera y en bulevar Juárez, en donde los usuarios y la población en general podrán acudir en caso de que necesiten rehidratarse.

La dependencia dijo que también están a disposición las unidades de SIMAS que transitan por estas dos ciudades y cuentan con un termo para que transeúntes rellenen algún botellín o bien soliciten uno para hidratarse.

Estas acciones refuerzan la actividad que realizan diversas dependencias para apoyar a la ciudadanía en este sentido.