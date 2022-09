Tardía instalación del REPUVE en Castaños

La instalación del módulo del REPUVE en el municipio de Castaños fue tardía, tras darse una semana y media antes de que concluya el decreto, por lo que serán pocos vehículos los que aprovecharán este módulo.

El Coordinador Regional del Frente Cardenista, Mario Garza Pérez, señaló que la respuesta del Gobierno Federal a las necesidades de la región fue tardada, ya que el módulo se instala a poco más de una semana de que venza el decreto, sin que se tenga algún indicio de que se vaya a ampliar.

Indicó que como organismo buscan la forma que sus agremiados aprovechen la instalación del módulo, sin embargo se enfrentan a la capacidad limitada con la que cuenta, al atender sólo 24 unidades por día.

Mencionó que también queda en evidencia la preferencia del Gobierno Federal por apoyar a los municipios gobernados por su partido, como Castaños y Frontera, donde se instalaron los módulos, mientras que Monclova ha quedado de lado, a pesar de que cuenta con mayor población.

"Monclova está siendo desairado por no ser "morenista", existe una desigualdad y es triste que un gobernante pueda hacer este tipo de distinciones entre un municipio y otro, porque está gobernando para todo México y no para unos cuantos, no está gobernando nada más para su partido".

Mario Garza señaló que no existe ninguna información a cerca de la ampliación de decreto, por lo que existe incertidumbre entre propietarios de vehículos de procedencia extranjera que no han podido realizar el trámite.

Mencionó que es importante que tengan su documentación en orden, su licencia, así como su registro ante la organización, para evitar problemas en caso de que se implemente algún operativo.