Tardó más de una hora en abrir la 359

MONCLOVA., COAH.-Desde temprana hora una gran cantidad de personas se formaron para emitir su voto en las casillas del sector oriente, sin embargo fue en la número 359 donde incluso las personas decidieron irse debido a que por la tardanza del personal del INE iniciaron con un retraso de más de una hora.

Por esta situación se generó molestia entre los votantes, asegurando que en ese punto de votación existe mucha participación y abrieron tarde. Algunas personas prefirieron irse, pues llegaron temprano y no se apertura temprano las casilla.

Molestos los votantes solicitaron a los funcionarios de casilla colocar las mesas receptoras en su lugar para poder iniciar con los comicios, sin embargo una de las encargadas salió para avisarles que no habían abierto aun la casilla debido a que el encargado que proviene del INE no había llegado y no contestaba su teléfono.

Ante esto las personas que acudieron a votar se dijeron molestos por esta situación y pusieron en tela de juicio la seriedad con que los funcionarios de casilla tomaron la hora de apertura de las casillas, pues en la escuela Adolfo López Mateos se congregan un nutrido grupo de votantes, por lo que consideraron una falta de respeto el retraso con que se aperturaron las urnas.

"Aquí en la colonia Hipódromo siempre existe mucha participación, pero nos gusta venir temprano, sin embargo en esta casilla fue la funcionaria del INE quien llegó con por lo menos una hora de retraso y eso no debe de ser porque tanto ellos como los funcionarios de casilla saben que las urnas deben colocarse en tiempo y forma para que la gente emita su voto".