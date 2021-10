TARJETA INFORMATIVA

En relación con la suspensión del servicio en la Guardería Ordinaria No. 1 en Monclova, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informa: · Con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19 y limitar la cadena de trasmisión de esta enfermedad, el IMSS en Coahuila tomó la decisión de suspender de manera provisional los servicios en la guardería ordinaria de Monclova, conforme a las siguientes premisas: · Todas y cada una de las estancias infantiles del IMSS en Coahuila laboran con estricto apego a los Lineamientos y Plan de Acción en Guarderías IMSS Ante la Posible Presencia de COVID-19, emitido por la Coordinación del Servicio de Guardería a nivel central. · En dicho documento se establece la posibilidad de cerrar cuando el 10% o más del personal sea considerado como sospechoso o confirmado de alguna enfermedad transmisible, incluyendo COVID19. · La decisión se tomó una vez que se realizó un muestreo exhaustivo en la totalidad de los trabajadores cuyo análisis epidemiológico determinó que de una plantilla de 88 personas, 12 son positivos, en su mayoría asintomáticos. · Además, se tiene registro de ocho infantes que no habían acudido a la guardería y contrajeron la enfermedad, presuntamente en su comunidad. · El período de cierre será de 14 días naturales a partir del día 16 y hasta el 29 de octubre del presente año. De no presentarse nuevos casos, se estima reactivar el servicio el día 01 de noviembre del 2021. · La dirección de la guardería mantiene apertura y disposición para despejar cualquier duda que pudieran presentar los padres de familia. El IMSS en Coahuila refrenda el compromiso de apego a las medidas para cortar la cadena de contagio del COVID-19 en bien de los usuarios y del personal institucional.