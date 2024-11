"Te voy hacer barbacoa"

"Te voy a hacer barbacoa, disfruta los días y besa a los niños porque al rato ya no vas a poder", fue la amenaza que lanzó Marco Antonio "N" a su pareja Gina Sarahí "N", por esa y más agresiones psicológicas como físicas es que fue vinculado a proceso y enviado a prisión por el delito de violencia familiar.

Fueron seis ocasiones en las que el imputado agredió a su esposa con quien estaba casado desde el 2004 y con quien procreó tres hijos de 19, 15 y 10 años de edad, ellos presenciaron la mayoría de las actitudes de su progenitor.

El primer hecho fue el 6 de junio a las 21:30 horas en la calle Venustiano Carranza de la colonia Estancias de San Juan Bautista, la pareja se encontraba en la cocina cunado empezaron a discutir porque la víctima dejó salir al hijo mayor a jugar beisbol, "eres una tapadera, los dos son una mier...". La víctima se va a la recámara y luego al patio de la casa cuando Marco Antonio intentó pegarle, "metete porque te voy a ching...", ella aprovechó para salir corriendo, pero éste le dio alcanza y la jaloneó del cabello estando Gina en el suelo.

Esto fue visto por la pequeña Melany quien abrazó a su mamá para que le dejara de pegar, recibiendo también un jalón por parte de su padre, quien luego dejó de lastimarlas, fue en eso que Gina se fue llevándose a su hija, escuchando en su paso "como quiera te voy a matar, te encontraré".

El 18 de septiembre del mismo año a la 1:00 horas Gina se encontraba al exterior del domicilio con sus tres hijos y su amiga Ángela, donde llegó el imputado para decirle que se la iba a llevar al infierno, a lo que ella le contestó que la dejara en paz y que había tramitado el divorcio, el estaba yéndose, pero a mitad de cuadra se regresó para apedrearlos.

Para el 18 de octubre del 2022 la pareja había retomado su relación en un domicilio nuevo sobre la calle Manuel Acuña en la mencionada colonia, se encontraban en la recámara platicando y la víctima le pidió que la dejara dormir, dándole la espalda, lo que lo enojó y la aventó con sus pies, haciendo que Gina se golpeara en los brazos con el buró.

Ella se salió a la sala hasta donde la siguió y la golpeó en el lado izquierdo de la cara, esto fue nuevamente observado por la pequeña Melany y Gina procedió a llevársela del lugar. El 12 de mayo del 2024 a las 12:00 horas se encontraban en la cocina cuando Marco Antonio le pidió el celular y al ver que tenía números desconocidos la cuestionó.

Marca a uno de los números y le contestó la voz de un hombre, quien dijo que se había equivocado al marcar, señalándole que ya no la iba a dejar trabajar porque la llamaban "puros pelados", a lo que la víctima contestó "tu no me das dinero, no voy a dejar de trabajar, me das mil pesos cada vez que se te da la gana y ya no completo".

Ambos empezaron a discutir, Marco Antonio la agarró de los brazos y le dio un cabezazo para luego agarrarla del cuello y con otra mano pegarle en el rostro. En eso, el mayor de los hijos se mete y le pide que deje de golpearla, a lo que el imputado accede, es cuando se duerme que la familia aprovechó para llamarle a la policía para que se lo llevara detenido, yéndose todos a la casa de la vecina San Juanita.

El 3 de junio del 2024 Gina iba caminando por la calle Manuel Acuña y tuvo que pasar por su hogar de donde salió Marco Antonio para pedirle que le prestara a los niños, sin embargo, ella le dijo que ellos no querían ver y no los podía obligar, antes que él pudiera golpearla, su hijo Margarito le grita "ni se te ocurra pegarle, no le vas a hacer nada".

El último ataque fue el 9 de junio cuando Gina se encontraba con Melany y su tía María del Refugio, al domicilio ingresó Marco Antonio con actitud agresiva, se le va encima gritándole "eres una pu... y te voy a hacer la vida de cuadritos", la agarra del cabello y con la otra mano la golpea con el puño cerrado en el estómago, ella gritó de dolor y el procede a soltarla.

Gina se voltea y su verdugo aprovechó que estaba de espaldas para darle otro golpe en su costado, era tanto el dolor que sentía que le gritó "ya déjame en paz, ahórcame para poder descansar".

No conforme con eso, Marco Antonio "N" amenazó de muerte la víctima como a sus amigas y familiares, a ella le externó "a ver si te ríes cuando te esté cortando la garganta, disfruta los días y besa a los niños porque al rato ya no vas a poder", "te voy a meter un palo por la garganta, por mi madre que te voy a matar", y "voy a reventar la manguera del tanque de gas y meterla por la ventana para que se quemen", denostando el estado mental del que goza.

Ayer se llevo a cabo la audiencia inicial bajo la causa penal 82/2024 en el que se expusieron los hechos y el imputado no quiso testificar pero si solicitó que se resolviera su situación en ese momento, la Juez Dora Elena dictó auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva.