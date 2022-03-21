Teme UTRCC deserción de alumnos

La inflación y el aumento en los costos tanto de combustibles como la gasolina y la canasta básica, representa un impacto en el tema educativo, donde algunos estudiantes se enfrentan al riesgo de abandonar sus estudios por falta de recursos.

En las últimas semanas se ha incrementado los costos de algunos productos, que representa un impacto en la economía familiar, por lo que muchos jóvenes se enfrentan a dificultades para trasladarse a sus escuelas, o se ven en la necesidad de integrarse al sector laboral para apoyar económicamente en su familia.

El Rector de la UTRCC, Alfredo Oyervidez Valdés, señaló que sin duda este es un tema al que se enfrentan los jóvenes en la actualidad, sin embargo dijo que ante esto, el Gobernador del Estado, instruyó para incrementar el programa de becas y que este no sea un motivo para la deserción de estudiantes.

Comentó que en la Universidad Tecnológica de la Región Centro disminuyeron los costos en un 50 por ciento, por lo que se aplicó una beca universal para todos los alumnos, con lo que de pagar mil 100 pesos al cuatrimestre, únicamente pagan 550.

“Sabemos que sube la gasolina, suben los costos, por lo que aplicamos este programa para retener a los alumnos y que la economía no sea un factor para que se trunquen los sueños de jóvenes ávidos de crecimiento”.

Señaló que hay jóvenes que ante la situación económica que viven en sus hogares, se ven en la necesidad de buscar un trabajo, ante lo que mencionó que la universidad cuenta con un sistema que ofrece la oportunidad de llevar su educación semiescolarizada, con lo que permiten que los jóvenes continúen con sus estudios.

Además de que la relación que mantienen con las empresas permite que los jóvenes tengan una oportunidad laboral y que los trabajadores de dicha empresa puedan continuar con sus estudios.