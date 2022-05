Temen caída de ventas por corte de energía

Tras la denuncia pública por parte de comerciantes de la Zona Centro tras el anuncio de la Comisión Federal de Electricidad que suspenderá el servicio de la energía eléctrica hoy, Arturo Valdés; presidente de la Cámara Nacional de Comercio señaló que se buscaron alternativas y que esperan que no se realice, pero de no ser así exhortó a los comerciantes a ser tolerantes pese a las pérdidas que tendrán por no vender durante este día.

Dijo que llegó un oficio a la Cámara Nacional de Comercio y se avisó a los socios sobre esta situación, pidieron a la CFE que hicieran las labores durante la noche a manera de no perjudicar tanto las ventas ya que necesitan vender y con esto no podrán pues el calor es insoportable además de que se requieren computadoras, terminales y otro tipo de equipos, lo que generaría una caída en las ventas desde un 10 y hasta un 30%.

"La verdad quisimos arreglar con Comisión Federal, les pedimos que lo hicieran en la noche o lo más tarde que se pudiera para que no nos afectara pero dijeron que no se puede, que así lo marca la ley, que no pueden trabajar de noche"

Lo único que quedó fue avisar a los socios que se prepararan por ese corte de luz, porque habrá cambios y forzosamente tienen que cortar el servicio.

Dijo que los fines de semanas son los mayores días de venta para los comerciantes, por lo que sí se realizan las labores espera que se acaben en un solo día y que no vayan a querer tomar más días, agregó que es para mejorar el servicio para todos y pidió a los socios a comprender, se hizo la lucha y no hay más que hacer.