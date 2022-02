Temen discriminación en niños contagiados

Por temor a que sus hijos sean discriminados por compañeros de escuela es que los padres de familia no dan a conocer que su hijo se contagió de Covid-19, las autoridades hicieron un llamado para informar respecto de la enfermedad a los menores de edad.

El presidente Estatal de la Sociedad de Padres de Familia Javier Castillo, dijo que muchas veces los menores no comprenden cuando lo regresan de los planteles y no los dejan asistir a las escuelas, por ese motivo es por el que hay que trabajar en informar a los niños sobre el coronavirus y que no lo tomen a forma de burla.

"Los papás a veces no lo comentan de forma abierta por el tema de las que discriminación, porque los estudiantes también se ven afectados por ese lado, pon el rechazo que puedan recibir en las instituciones educativas".

Señaló que los menores de edad que no saben cómo funciona la enfermedad pueden llegar a ser crueles con sus compañeros que dieron positivo a Covid, sobre todo ahora que tienen fácil acceso a las redes sociales.

"En forma oficial no informan de contagios a la sociedad de padres, afortunadamente en la enfermedad no pega de forma severa como a los adultos y se reincorporan rápidamente a sus clases en línea o presenciales".