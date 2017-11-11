Temen se disparen robos en diciembre

Al confirmarse dos asaltos a mano armada en contra de negocios, la Cámara de Comercio solicitará a las corporaciones policíacas reforzar los operativos de vigilancia previo a la derrama económica de fin de año.

En menos de una semana, dos negocios han sido víctimas de la delincuencia pues personas con arma blanca han llegado a amenazar a los encargados para despojarlos de sus pertenencias, así como dinero en efectivo.

El presidente de la Cámara de Comercio, José María Gil de los Santos comentó que solo conocen de dos casos, pero existe el riesgo que los atracos se incrementen a medida que se acerque la derrama de diciembre.

Indicó que esta situación represente una alerta para las corporaciones policíacas que deben incrementar los operativos de vigilancia y prevención en las zonas comerciales de la ciudad.

Señaló que hace algunos días arrancó el operativo centro seguro donde las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno estarán trabajando en conjunto en la vigilancia de las zonas donde se tendrá mayor flujo comercial.

Dijo que afortunadamente tienen una buena coordinación con los cuerpos de seguridad, los cuales cuando se requiere cualquier tipo de intervención responden de inmediato para prestarles el auxilio.

“Vamos a mantenernos muy al pendiente de la estrategia de seguridad que se implemente, sobre todo porque se viene una importante derrama económica por el buen fin y la entrega de aguinaldos”, recalcó el líder de los comerciantes.