Tendrá Coahuila 64 mmdp

SALTILLO, COAH.- Coahuila tendrá un presupuesto de 64 mil 256 millones de pesos para seguridad, educación, salud y desarrollo económico, además de que no se contemplan nuevos impuestos; así lo dio a conocer el Secretario de Finanzas en el Estado, Blas Flores Dávila.

El paquete económico se entregó a los legisladores en el Congreso del Estado, posterior al Quinto Informe de Gobierno del mandatario Miguel Ángel Riquelme Solís y el funcionario destacó que se mantendrán también los incentivos para inversiones nuevas, además de la promoción de empleos para personas con discapacidad.

El presupuesto representa un 7.6 por ciento superior al 2022, lo que va a la par de la inflación: “Tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo la captación propia y eficientizar los recursos como hasta ahora con la disciplina que hemos tenido con el gasto público”.

Cabe señalar que del Presupuesto de Egresos, se destinarán tres mil 363 millones de pesos en seguridad pública, mientras que para el rubro de educación, son 22 mil 860 millones y en salud, son cuatro mil 342 millones y mil 834 millones para los programas de asistencia y desarrollo social.

En cuanto a recreación, cultura y deporte, se contemplan 322 millones de pesos, en vivienda y servicios a la comunidad, 199 millones de pesos, para el sector turístico, 121 millones de pesos y en transporte y movilidad, 66 millones de pesos.