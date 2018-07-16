Tendrá Colinas un Centro de Atención

En breve el sector Colinas de Santiago contará con un Centro de Atención Integral donde se atenderán a cien familias, contará con comedor, además de talleres de autoempleo, cocina, educación y desarrollo personal, a través del Proyecto de Redondeo que lleva a cabo Cáritas Región Siderúrgica.

Lourdes Lozano de Calderón Directora de Caritas Región Siderúrgica.

En entrevista con Lourdes Lozano de Calderón Directora de Caritas Región Siderúrgica y Banco de Alimentos manifestó que gracias a los programas de redondeo con las tiendas Oxxo y Merco se ha logrado la edificación de dos Centros de Atención Integral, en sectores como Aviación y San Carlos, donde se ha logrado la cantidad superior en redondeos de hasta 300 mil pesos.

“Es muy importante que la gente participe y cuando se le pida en alguna de estas tiendas si gustan redondear, acepten con todo gusto, pues este recurso si nos llega, algunos tienen desconfianza y no aceptan, pero esto es una realidad y claro está de las construcciones que se han realizado” informó.

Detalló que el Redondeo culmina en este mes de julio, en seguida se estará visitando el sector Colinas de Santiago para iniciar con el plano y construcción del Centro de Atención, mismo que estará ubicado a un costado de la Iglesia que se encuentra en la colonia.

“Se contara con un comedor, talleres de pláticas de habilidades del trabajo, cocina, educación y desarrollo personal y además a familias de los alrededores se apoyara con paquetes alimenticios” indicó.

Finalmente detalló que este sector fue elegido, debido a que es una zona vulnerable y con muchas necesidades, por lo que este Centro de Atención Integral habrá de ser de gran ayuda para la comunidad.

Caritas Región Siderúrgica apoya a comunidades de municipios de la Región Centro.