Tendrá Yosdi tratamiento permanente

Tras ser dada de alta del Hospital "Amparo Pape de Benavides", Yosdi la joven madre de familia que fue rescatada de morir intoxicada deberá recibir tratamiento permanente para prevenir complicaciones en su estado de salud, al requerir atención especializada y un control estricto.

El director del hospital Ángel Cruz García indicó que la joven fue dada de alta el pasado viernes, luego de haber ingresado tras la onda gélida con síntomas de intoxicación por monóxido de carbono e hipotermia.

Señaló que al estar en el hospital se detectaron otras condiciones importantes que requerían atención médica, por lo que estuvo hospitalizada de 3 a 4 días y fue dada de alta una vez que se estabilizó su estado de salud.

Yosdi es una persona que se encuentra en situación social vulnerable, lo que complicó su alta médica, pero se aseguró de que quedará bajo el cuidado de un familiar político, quien asumió la responsabilidad de garantizar su bienestar.

"Esta paciente ya no quería permanecer hospitalizada y no podemos retenerla contra su voluntad, por ello, se levantó una constancia de hechos y se permitió que su expareja se hiciera cargo de ella. Tengo entendido que fue llevada a un centro de rehabilitación, pero debido a la confidencialidad médica no podemos dar más detalles".

El director médico mencionó que aunque la paciente se fue del hospital con una notoria mejoría, deberá acudir semanalmente para recibir tratamiento y llevar un monitoreo de su evolución.

"Ella tiene varias enfermedades que requieren un control constante y humano, ya que son de largo plazo, el seguimiento será clave para evitar que tenga complicaciones adicionales", indicó.