Tensión entre obreros

Se mantiene la tensión entre los trabajadores de Altos Hornos de México tras el conflicto que se presentó el pasado miércoles, por lo que los dirigentes sindicales hacen un llamado a mantener la calma y evitar más conflictos.

Gerardo Mireles Castillo, Secretario General de la Sección 147.

Gerardo Mireles Castillo, Secretario General de la Sección 147 dijo que entre los obreros existe rencor después de que un grupo de personas afines al Sindicato Minero irrumpieron el comité de la 288 y causaron destrozos.

Señaló que al interior de la empresa existe la tensión con los napistas, sin embargo se les pide a los obreros mantener la calma, por lo que no se ha presentado ningún conflicto al interior de la empresa.

“Nosotros como hermanos de clase siempre buscamos la tranquilidad, la calma, con los trabajadores, hay gente que si está muy enardecida por esta situación, por lo que estamos haciendo un llamando a la cordura a los trabajadores y sabemos que el tiempo nos dará la razón”.

Lamentó que Napoleón Gómez Urrutia, no se interese por los trabajadores y ordene este tipo de enfrentamientos, en los que no sólo expone la integridad de la gente, sino que lo que quiere es ver divididos a los trabajadores.

Indicó que las acciones que se dieron no tienen validez, ya que la autoridad federal los reconoció como titulares del contrato, se llevaron a cabo los recuentos y los laudos se dieron a favor del democrático.

Dejó en claro que Napoleón Gómez Urrutia lo único que le interesa es ver a Monclova dividida y convertida en un pueblo fantasma por el rencor que le tiene a AHMSA, sin que le interesen los trabajadores.

Comentó que mientras los afines al Sindicato Minero arriesgaron su integridad física, Gómez Urrutia se la pasa en los mejores restaurantes y viajes de lujo, pagado con las cuotas de los trabajadores.