"Tensión obrera"

Se intensifica la fricción entre trabajadores de Altos Hornos de México ante propuesta para reabrir los accesos y venta de materiales, ya que mientras que algunos desean abrir los accesos, otros se niegan.

Luego de que se suspendió la reunión con representantes de la Secretaría del Trabajo, un grupo de obreros se presentó en el monumento del Ave Fénix, para dar a conocer lo que se informó en la reunión que sostuvieron con los funcionarios federales y tratar de llegar a un acuerdo.

Sin embargo los ánimos se calentaron entre los obreros debido a las diferentes posturas que tiene cada uno de ellos.

Y es que mientras que algunos trabajadores están de acuerdo en que se abran los accesos y se inicie la venta de materiales para que los inversionistas obtengan la información que requieren dentro del Concurso Mercantil, otra parte se opone.

Con gritos se dejó en claro la falta de un acuerdo entre los obreros, sobre todos quienes se oponen que sigan saqueando la empresa.

"No hay negociación, no hay una garante, y todavía si tuviéramos una propuesta sobre la mesa la tendríamos que analizar bien, porque no es convincente lo que traen de que nos pagarán tres semanas".

Ervey Valenzuela señaló que los inversionistas desean aprovechar el momento y de la desesperación de los trabajadores para presentar esta propuesta, pero no lo permitirán y piden que se garantice la reactivación de la empresa.

Mencionaron que no están de acuerdo con el pago de tres semanas, ellos piden el pago del 70 por ciento de los sueldos y prestaciones pendientes, pero incluso dispuestos a aceptar el 50 por ciento.