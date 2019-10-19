Terminan el pavimento en la “Carranza”

Los vecinos de la Calle Cesáreo Castro en el Fraccionamiento Carranza, entre Matamoros y Enrique Duarte, por fin vieron su calle pavimentada, luego de padecer de este servicio por más de 45 años, los vecinos mostraron su agradecimiento al Alcalde Alfredo Paredes López, por la obra.

Es de reconocer dijo Liliana Villalobos habitante del Fraccionamiento Carranza y beneficiada con la pavimentación, “Que el ingeniero Paredes cumple lo que promete, y de eso podemos decir que somos testigos” el arreglo de la calle con más de cuatro décadas fue solicitada administración tras administración, y nunca hicieron caso a la petición que les enviamos.

Por su parte el jefe de la comuna dijo que el cambio que requiere Monclova para abatir los rezagos en todas las colonias, va en serio y se hace poco a poco, porque los recursos que se había planeado utilizar para este fin, se ha demorado en llegar.

Pese a lo anterior el jefe de la comuna pidió a la ciudadanía tener confianza y sobre todo paciencia, asegurando que las obras llegaran a cada colonia donde haga falta abatir el rezago de los servicios primarios, como agua potable, electrificación, drenaje y pavimentación.