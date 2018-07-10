Terminó el sueño, repatrian a familia de Belice

En una redada, elementos del Instituto Nacional de Migración, atraparon a la familia de inmigrantes de Belice que desde el fin de semana se encontraba pidiendo dinero en el crucero de Pape y Ejército Mexicano.

A poco más de 300 kilómetros de llegar a su destino, la familia integrada por Santiago, Jessica y sus tres hijos de 10, 8 y 3 años, fueron detenidos por el INM bajo el argumento de no contar con documentos para garantizar su estancia legal en México.

De nada valieron sus súplicas, ni estar huyendo de Belice por amenazas de muerte, autoridades capturaron a la familia que será enviada pronto a la Ciudad de México y de ahí de regreso a su tierra natal.

A 300 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, la familia de inmigrantes fue detenida por las autoridades.

Desde hace mes y medio, la familia tomó la decisión de abandonar su hogar y trabajo para emprender un viaje que les podía costar la vida, pero no dudaron en buscar el sueño americano.

Su presencia era notoria, bajo la sombra de una palmera en el camellón central del Pape, la familia de tez morena, sobresalía del paisaje, como los broches de colores fosforecentes que utilizaban para sujetar su cabello afro.

Aunque no tenían ningún familiar en la Unión Americana, la familia soñaba con llegar a ese país donde buscarían una mejor calidad de vida.

Atravesaron la mitad del país en tren, caminando o de aventón, pasando hambre, sed y las inclemencias del clima hasta que llegaron a Monclova, donde pasaron unos días esperando retomar su camino a Estados Unidos.

En Monclova tomaron la decisión de pedir la ayuda de los automovilistas en los cruceros hasta este lunes cuando su sueño se vio interrumpido.

El Instituto Nacional de Migración (INM) montó un operativo especial para asegurar a la familia que fue llevada en una unidad especial que tenía protecciones en las ventanas para trasladarlos a las oficinas.

Los elementos procedieron con el papeleo para repatriarlos, cumpliendo con lo establecido por la ley pero interrumpiendo una oportunidad de vida.

Los elementos acompañaron a Santiago, el padre de familia, al lugar donde se estaban quedando a dormir donde apenas reunió un costal con sus pertenencias, las cuales son su único patrimonio para continuar con su vida.

En las próximas horas, la familia será canalizada al Instituto Nacional de Migración (INM) de Saltillo donde permanecerían unos días para ser trasladados posteriormente a las oficinas centrales de la Ciudad de México para enviarlos a su ciudad de origen.