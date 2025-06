Tesorera de La Escuela es Nuestra pide aclaración pública tras acusaciones de desvío

Monclova, Coahuila.– Noraima Alonso López, tesorera del programa federal "La Escuela es Nuestra" en el Jardín de Niños María Concepción Idolina, denunció haber sido públicamente señalada y sin fundamentos por presunto mal manejo de recursos, acusación que —según afirma— fue promovida por la directora del plantel, Roxana Patricia Peña Barco, con apoyo de la presidenta del comité de padres de familia, Laura Gabriela Barajas Valdés.

La controversia surgió durante una junta de padres celebrada el pasado 9 de junio, en la que se abordaban temas relacionados con el calor extremo y el cuidado de los menores. En dicha reunión, la directora informó que se había hecho mal uso de los recursos del programa, que la carpeta de evidencias estaba incompleta y que el jardín ya no sería beneficiado con futuros apoyos.

Alonso López desmintió esas afirmaciones. Aseguró que las obras concluyeron desde el año anterior y que en enero personal de Bienestar acudió al plantel para verificar el uso correcto del recurso. "Todo fue validado. La carpeta original fue entregada a Bienestar. Yo tenía toda la información en una memoria USB, pero no podía convocar sola a una rendición de cuentas sin que personal del programa la respaldara, como se me indicó", explicó.

La tesorera también reveló que la directora había intentado tomar control del proceso desde el inicio, pidiéndole la tarjeta bancaria del programa o una fotografía de la misma, a lo que ella se negó, siguiendo instrucciones oficiales. "Desde entonces hubo cierta tensión, pero todo cambió por completo cuando se acabó el dinero del programa. Ahí comenzaron las acusaciones", dijo.

Padres de familia, especialmente los de nuevo ingreso, expresaron su inconformidad durante la reunión. Sin embargo, posteriormente, varios de ellos ofrecieron disculpas públicas al conocer las pruebas, los reportes de obra y la validación oficial. "Me juzgaron sin pruebas, me expusieron injustamente. Pero ahora ya todos saben que las cuentas están claras y que el programa volverá a enviar recurso en febrero", dijo Alonso López, quien conserva mensajes, evidencias gráficas y testimonios en video de madres de familia que se disculparon y señalaron directamente a la directora como responsable de la mala información.

"Así como se me expuso, quiero que también se dé a conocer la imagen y responsabilidad de quienes mintieron. No busco venganza, pero sí que se respete a quienes colaboramos honestamente en beneficio del plantel. No puede repetirse este tipo de atropellos con futuros comités ciudadanos", concluyó.