"Era el mismo diablo": testigos narran incidente frente al Banco del Bienestar

"Era el mismo diablo", dijeron los testigos del feminicidio que conmocionó a Monclova la mañana de este viernes. Leticia Aguilar fue asesinada brutalmente por su ex pareja, Cirilo de la Cruz, frente al Banco del Bienestar en la Zona Centro, ante decenas de personas, en su mayoría adultos mayores.

El ataque ocurrió en plena banqueta, donde la víctima hacía fila con su madre y hermano. El agresor llegó al lugar, intentó abrazarla y, al ser rechazado, la atacó sin piedad con una navaja larga y puntiaguda. Los presentes intentaron intervenir, pero no lograron evitar la tragedia.

"Le querían quitar el cuchillo... El hombre corrió detrás de ella y la apuñaló muchas veces. Muy feo", relató María Eliza Palomares, testigo del crimen.

Según los testimonios, Leticia aún presentaba signos vitales tras el ataque, pero la ayuda médica tardó en llegar. Mientras tanto, el agresor se autolesionó en el cuello y cayó sobre el cuerpo de la víctima.

Otra testigo, identificada como Fernanda, narró el momento con angustia:

"Ella andaba defendiéndose, nos quería abrazar... me llenó de sangre. Fue un momento muy duro, muy triste. Me dolió la cabeza, casi me caía."

Los relatos coinciden en que el agresor estaba fuera de sí. "Era el mismo diablo", aseguraron, describiendo cómo Cirilo parecía dispuesto a apuñalar a cualquiera que intentara intervenir.