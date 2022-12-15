“Tiene estado controla de la seguridad”

El Gobierno del Estado demuestra que tiene un control en la seguridad, gracias a la inversión constante Coahuila es uno de los estados más seguros del norte del país y en la región centro no es la excepción dijo el Director de Seguridad Pública, Raúl Alcocer.

Destacó el entrevistado que la acciones que realiza el estado para repeler los ataques en los límites con otros estados han sido muy satisfactorias para repeler a la delincuencia.

Sobre si la región centro está preparada para actuar en una circunstancia de este tipo, el Director de la Policía dijo que seguramente sí, y es que menciona que son corporaciones del estado las que deben intervenir cuando sucede algún acto inseguro que ponga en riesgo la tranquilidad de los coahuilenses.

Y en el caso de la policía de Monclova, dijo que participan con ellos en los operativos preventivos en las entradas y salidas de la ciudad.

“Nosotros solo colaboramos en la vigilancia, pero estamos en coordinación constante con la policía del estado y la policía federal para actuar con servicios de apoyo”, mencionó.

Asimismo, el director de la policía mencionó que con el equipamiento que se logró en este año de 30 patrullas nuevas a la corporación municipal, se pudo reforzar las acciones preventivas.

Pero, el Alcalde Mario Dávila ha expresado que pretende comprar más patrullas para el 2023, aproximadamente otras 20 patrullas nuevas.

Además, de la construcción del inmueble de primera generación de la Policía Municipal que será de primera generación.

Y, aunado a todo esto, el ingreso de cuando menos 35 elementos más de la academia de policía para el próximo mes de enero, vendrá a reforzar aún más la seguridad en Monclova, y por lo tanto seguir a la par con la seguridad que mantiene Coahuila en todo el estado.