Tiene Monclova 123 mdp para recibir el año

Monclova cierra el año con 120 millones de pesos en caja, que estarán disponibles para arrancar el 2023 con infraestructura, así lo señaló el regidor de Hacienda, Tehodoro Kalionchiz.

Dijo que en este mes de diciembre revisará el cabildo la cuenta pública de noviembre, y será hasta enero cuando revisen la de diciembre, la del último trimestre, y la anual.

Por lo pronto, entre datos duros, dijo que cierran caja con 120 millones de pesos, más lo que se vaya acumulando a partir del día primero de enero del 2023, con el pago del impuesto predial que comienzan a realizar los contribuyentes.

Dijo que el miércoles se entregaron los camiones de limpieza y alrededor de 20 vehículos tipo Sedan, con una inversión aproximada a los 37 millones de pesos.

Asimismo puntualizó que se cierra el primer año de la administración con 100 millones de pesos invertidos en equipamiento, además de 175 millones de pesos en obra pública.

Para el 2023 se esperan más camiones de basura, más patrullas y el impulso del proyecto del Centro Histórico.

COBRARÁN PERMISO PARA EXTENSIÓN DE HORARIO DE VENTA DE ALCOHOL

Asimismo, destacó que en este mes de diciembre, tienen un ingreso adicional que se refiere a el pago de los vendedores de bebidas alcohólicas para extender su horario de venta los domingos, tal y como fue autorizado el cabildo hace unos días.

Y de ahí, el ingreso que se tendrá en las arcas municipales será de 3 a 4 millones de pesos aproximadamente.