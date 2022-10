Tiene Monclova a su "Hachiko"

El lazo que se establece entre un perro y su dueño es tan fuerte, que ni la muerte lo puede romper, es por eso que después de 4 años, "negro" un perro de raza Rottweiler, continúa esperando que su dueño, que ya falleció, regrese por él, esperando al exterior de la iglesia en la colonia Cañada.

Tal y como si se tratará de una película, al recordar la historia de Hachiko, el perro que se hizo famoso tras esperar por años a su dueño que había fallecido, la misma historia se ve en Monclova, en donde el perro, quien fue nombrado por los vecinos de la calle Juan Ruíz de Alarcón, como "negro", son testigos de esta historia.

Hace 4 años, el "negro", llegó a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de la colonia Cañada Norte, siguiendo a una carroza, en medio de un cortejo fúnebre, en donde se presume iba quien en vida fuera su dueño, quien lo tuvo desde cachorro y con quien estableció un lazo especial.

El cuerpo ingresó a la iglesia, en donde se realizó el servicio funerario, la gente desconoce si el perro se durmió, se distrajo, pero no se percató que el cuerpo salió y quedó encerrado en la iglesia, y no fue sino hasta que los vecinos forzaron una de las varillas de la reja, que el perro logró salir.

Tras perder el rastro de quien fuera su dueño, el perro continúa al exterior de la iglesia, sin moverse, en espera de que regresen por él y volver a casa, pero hasta el momento nadie lo ha buscado.

El "negro", que a pesar de ser un perro de talla grande, y de raza imponente, se caracteriza por tener un carácter noble, tranquilo, un perro que no es agresivo, con las personas, ni con otros animales, lo que despertó el cariño entre los vecinos, quienes al verlo día y noche, al exterior de la iglesia, le dan un poco de alimento.

El perro que ya tiene una edad avanzada, continúa con la esperanza de reencontrarse con su dueño, se ve un poco triste y cansado en su caminar, sin embargo continua en espera, por lo que no se ha movido de este lugar.

Ana Luisa García, integrante de la Fundación "Patitas Peludas" dio a conocer la historia, al acercarse con los vecinos después de detectar que "negro" cuenta con un tumor y requiere de atención médica.

Señaló que al ver la condición del animal acudió a un taller que se encuentra enfrente de la iglesia para reclamar por maltrato, en donde el propietario de este negocio dio a conocer la historia del pobre canino.

"Me baje del carro enojada y fui al taller a reclamar por las condiciones en las que estaba el perro, yo siempre pensé que era del taller, pero cuando el dueño del taller me dio a conocer la historia me puse a llorar".

A través de la fundación han tratado de encontrar a familiares de esa persona que llevaron hace 4 años a su funeral, sin éxito.

Por lo pronto, se organizan para realizar una cirugía a "negro" y extirparle el tumor que tiene, curarlo y una vez que se recupere, tratar de encontrarle un hogar, darlo en una adopción, para que pueda disfrutar de una familia en los años que le queden de vida.

Señaló que con esto se demuestra el amor y la lealtad con la que cuentan los animales, y que dejan en claro porque los perros son considerados "el mejor amigo del hombre".