Tiene Secretaría de Economía 10 días para atender queja de EUA

La queja interpuesta por el gobierno estadounidense en el caso de Teksid Hierro, pone en riesgo la producción y las fuentes de empleo, de no atenderse en los tiempos establecidos de acuerdo al T-MEC, lo que podría llevar al bloqueo de las exportaciones de la empresa al vecino país del norte.

Dentro de los tiempos establecidos en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, se da un plazo de 10 días hábiles para que la autoridad en este caso la Secretaría de Economía informe si se realizará la revisión que se solicita y se atienda la queja interpuesta por el Gobierno de Estados Unidos.

Posteriormente a esto se dará un plazo de 45 días para que se atienda el tema en cuestión, en este caso se garantice el respeto de los derechos de los trabajadores para elegir a sus representantes sindicales, de lo contrario se podrían tomar acciones que afecten de forma directa a la empresa.

Se podría poner una medida que obstruya las exportaciones, lo que repercutirá en el tema de la producción y con esto en las fuentes de empleo.

Mario Dante Galindo Montemayor, representante de la CTM Frontera, informó que esto pone en riesgo a la empresa, su producción y no se puede permitir que se ponga en riesgo las fuentes de trabajo.

Comentó que es un tema que se debe tratar de manera intersindical y continuar el proceso que se lleva en los tribunales y esperar a que se resuelva por la vía legal, sin embargo el Sindicato Minero hecho mano de la relación que sostiene con sindicatos estadounidenses y canadienses para presionar a las autoridades mexicanas.

Mencionó que hasta el momento no se ha notificado por parte de la Secretaría del Trabajo o la Secretaría de Economía Federal, sin embargo están listos para recibir a quienes acudan para esta revisión.

"Se corre el riesgo de perder las fuentes de empleo por invitar a gente que no tiene nada que ver en los asuntos laborales, pero nosotros no escondemos nada, no ocultamos nada, pero que necesidad de que venga gente de fuera, pero esto es porque los colegas de "Napo" de Canadá y Estados Unidos Están haciendo ruido indebido y patrocinado".

Señaló que Napoleón Gómez Urrutia y el Sindicato Minero buscan entrar a la fuerza a la empresa, a través de estrategias mediáticas y políticas, al quejarse que no lo dejan entrar sin embargo existe algo incierto.