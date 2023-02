Tienen bares pocas ganancias

Los bares no han obtenido ganancias en más de un año, la situación de Altos Hornos de México (AHMSA) ha afectado a este rubro y solamente aguantan cada fin de semana con la esperanza de que la situación económica mejore.

Esto lo comento Jorge López Polendo, dueño del Axcess Bar que opera en Monclova desde hace 18 años y es de los que más ha permanecido entre los antros y bares LGBTIQ. Comento a Periódico La Voz que desde hace meses que los bares están pasando una difícil situación económica que se debe en parte al problema por el que está pasando la principal acerera.

"Muchos no tenemos inversiones, tenemos más de un año en esta situación pero no desistimos porque tenemos la esperanza de que vaya a mejorar, sin embargo, no vemos que las autoridades o los directivos pongan de su parte para que todos logremos salir de este problema".

Cuestionado sobre la ley antitabaco que entró en vigor desde hace algunos días y que está afectando a otros establecimientos, Jorge López comentó que en el bar si se está acatando el reglamento y la comunidad gay ha sido comprensiva, ninguno de los clientes ha puesto resistencia y optan por salir del establecimiento para fumar para luego regresar y seguir con la fiesta.

Señaló que en todos los años que tiene como dueño del bar, jamás se han registrado riñas, destrozos o clientes mala copa, sino que es gracias a ellos que han podido seguir operando en Monclova.

"Aquí ya no hay nadie para las 2:00 de la mañana, los trabajadores como mis clientes saben entender y el lugar se cierra antes de esta hora para no tener que recibir alguna multa por parte de las autoridades".