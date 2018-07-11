‘Todo le debo al acordeón’

Ha vivido de la música mucho tiempo, para él esto es un arte con el que puede expresar variedad de sentimientos, la muerte de su madre a muy temprana edad lo motivó para inspirar su dolor a través del arcordeón.

Isidro Benavente Rueda tiene 68 años de edad, desde los 12 años empezó a tocar el acordeón por sí solo, nunca tomó clases, nadie lo enseñó, dos años antes su madre murió y saber que tenía a alguien en el cielo que seguro lo veía y escuchaba le dio fuerzas para seguir adelante.

Isidro Benavente.

Solo terminó la primaria, vivía en Allende, Coahuila y eran 10 hijos, su padre se dedicaba a la agricultura y estudiar en aquel entonces no significaba mucho.

Fue su padre quien le compró el primer acordeón y ahí empezó la gran aventura, la música esa que desde muy pequeño le gustaba escuchar cuando los conjuntos iban a tocar a la escuela y ahí le llamó la atención.

La primera canción que tocó fue una polka norteña llamada Oralia, después vinieron más melodías como danzones y más polkas como Evangelina, El recreo, El circo, Sube y Baja y El ratón vaquero entre otras.

“Hay personas como yo que nacemos con un don, toda mi vida me he dedicado a esto, esto me ha dado de comer y vestir a mí y a mis hijos”, comentó Isidro Benavente.

Perteneció a varios conjuntos como Los hermanos Benavente, después estuvo en Perlas del Caribe, su más grande sueño era llegar a ser un acordeonista reconocido como Ramón Ayala.

Ahora recorre las calles de la Zona Centro, entra a restaurantes todos los días, toca varias melodías a cambio de dinero.

Dice que la gente lo apoya mucho, en un día común obtiene 150 pesos, sábado y domingo hasta 300 pesos y cuando es quincena alcanza los 500 pesos. Dejó de visitar las cantinas, pues había peligro además de que estaba muy cerca del vicio.

Tuvo muchas experiencias malas en las cantinas, pleitos, falta de pago por parte de clientes, cantinas en las que no le permitieron el acceso, por lo que decidió trabajar solo en la calle es más libre pero más pequeña la cooperación.

También acude a eventos particulares en donde la ganancia es un poco más alta, por evento cobra hasta 800 pesos la hora acompañado de otros músicos, aunque esto no pasa seguido.

Ha vivido de la música mucho tiempo, la música para él es un arte con el que puede expresar variedad de sentimientos y eso es lo que más le llena de satisfacción, en la tristeza y la alegría siempre entona la música.