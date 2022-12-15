Todo listo para el Informe de Piña

FRONTERA COAH-. Se llevó a cabo la segunda sesión solemne de Cabildo para la presentación del primer informe de gobierno, este informe se presentó ante el cabildo y fue aprobado por la mayoría, Roberto Clemente Piña dijo que está todo listo para el informe del día de hoy a las 11:00 am donde en representación del gobernador estará presente Enrique Martínez Morales.

Señaló que fue reunión tranquila, meramente informativa, se ha hecho participe a todos los regidores en las actividades de la administración por eso no desconocen las actividades, durante todo el año lo vieron y solamente se hizo una recapitulación sobre los temas que se han visto, ahorros, lo importante y la manera en que se deben preparar para el próximo año.

Se abrió al comunicación completa para regidores, para sí querían hacer algún comentario lo hicieran, siendo cualquiera de las carteras que representa haciendo comentarios al respecto, algunos de ellos sí hicieron comentarios sobre tema de seguridad, educación y salud.

“Lo que quedaron fue conforme en que se debe seguir apretado en el mismo sentido para hacer que tenga sentido el tema de gobierno, que sigamos haciendo ejercicio de gobierno responsable, con mucha identidad y visión a lo que realmente necesita, temas de salud, educación que seguirá siendo la base junto con el empleo y la seguridad”, señaló el alcalde.

Hoy a las 11:0 am será un tema tranquilo, austero, breve, no va a durar más de una hora en su totalidad, será muy breve y por parte del gobernador estará presente Enrique Martínez Morales cualquier ciudadano puede estar presente en esta rendición de cuentas.