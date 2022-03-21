Todo México es semáforo verde

Por primera vez en lo que va de la pandemia, los 32 estados de la república se encuentran en semáforo Verde, de acuerdo al informe de la Secretaría de Salud Federal que establece este criterio para el periodo del 21 de marzo al 3 de abril.

Durante las últimas semanas se registra una disminución considerable en los contagios de Covid-19, por lo que por primera vez después de 2 años, todas las entidades se encuentran con un riesgo de contagio bajo.

Coahuila se colocó desde hace algunas semanas en semáforo verde, ante la disminución de casos, así como el porcentaje de hospitalización, por lo que incluso se levantaron algunas restricciones, como el uso de cubrebocas en espacios libres, así como también se autorizan eventos masivos.

A nivel nacional se redujo en un 39 por ciento el número de casos positivos, además que se redujo un 96 por ciento en la ocupación hospitalaria en relación al punto más alto registrado en la pandemia.

A nivel estado el día de ayer se registraron únicamente 8 casos nuevos en Coahuila, la cifra más baja en lo que va de la pandemia y una defunción de un hombre de 75 años de edad del municipio de Saltillo.

Actualmente existen 327 casos activos de Covid-19 en el estado, con la incidencia más baja en municipios como Saltillo, Monclova y Torreón, actualmente Parras de la Fuente está en el primer lugar con un total de 78 casos.

También destaca que únicamente se tienen 20 pacientes hospitalizados, en Torreón, Saltillo, San Juan de Sabinas y Acuña, mientras que en Monclova no se cuenta con ningún paciente hospitalizado por esta enfermedad.

Autoridades de sector salud reconocieron el avance que se tiene en cuanto a la pandemia, lo cual se logró gracias a las medidas implementadas, así como al tema de la vacunación, pero señalan que aún es importante cuidarse, sobre todo ante el periodo vacacional que se tendrá durante el mes de abril.