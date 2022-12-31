Todo un reto nueva revisión de contrato

Obreros de la Sección 147 que conforman la Comisión Revisadora del Contrato Colectivo de Trabajo tienen un gran reto para sacar los mejores beneficios para la clase trabajadora, ante los incrementos que existen en los productos de la canasta básica y servicios, y ante la inflación que se registra.

El día de ayer se integraron al Comité Local los obreros que llevarán a cabo la revisión del Contrato Colectivo con la empresa el próximo año, en donde se espera conseguir un buen resultado.

Carlos Garza Bernal, portavoz del comité sindical informó que a partir de esta semana se comenzará el análisis e integración del proyecto que se presentará a la empresa, para pedir un incremento.

Señaló que están conscientes de la situación por la que atraviesa la empresa, pero confían en obtener un buen resultado y que para el mes de marzo, en que concluye la revisión, se tenga mayor estabilidad en la acerera.

Confían que los integrantes de la comisión obtengan importante aumento en prestaciones, que permitan a los obreros hacer frente al alza de los precios que se ha registrado de forma constante a lo largo del año.

Se prevé que para el 2023 se venga otra escalada de precios, por lo que es necesario tener un aumento importante que permita hacer frente a la inflación, por lo que confían en tener un buen resultado.

“A nivel México, toda la gente ha sentido el golpe por la ola de aumentos que se registran y se prevé que el próximo año continúen con los aumentos a la canasta básica, esperamos que la empresa empiece a producir y mejore el panorama”, indicó.