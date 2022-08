Toman clases en escuela vandalizada

La escuelas primarias Evangelina Lozano Mireles y Miguel Ángel Asturias, no han recibido apoyo para rehabilitación de las instalaciones, no cuenta con energía eléctrica, sus salones fueron vandalizados durante la pandemia del Covid-19, ya que la mayoría no tienen puertas ni vidrios.

Esto lo dio a conocer la directora Yesica Facundo, quien dijo que la primaria ubicada en la colonia Colinas de Santiago ha sufrido robos y vandalismos desde hace dos años, sin embargo, no han recibido atención aunque son de las instituciones con mayor necesidad.

Señaló que no cuentan con energía eléctrica en todo el plantel, hay que cambiar todo el cableado eléctrico pero no cuentan con presupuesto y tampoco mucha participación de los padres de familia aunque la cuota es de 100 pesos.

Destacó que la Presidencia Municipal de Monclova acudió la arreglar la luz, nada se pudo hacer ya ante el poco voltaje.

"No contamos con energía para bombear agua a los tinacos, solo contamos con la poquita agua general. Desde el 2021 hemos estado con robos constantes, también se llevaron puertas y quebraron vidrios más de seis salones, pero no tenemos las condiciones necesarias".

Los vecinos del sector comentaron que los alumnos y regresaron a clases presenciales, pero terminaron empapados debido a la intensa lluvia que se presentó el pasado lunes.

Mientras que en el turno vespertino está dirigido por Leopoldo Fonseca y la escuela lleva por nombre Miguel Ángel Asturias, la cual atiende a 300 alumnos de 1:30 a 4:30 de3 la tarde, salen antes de tiempo porque no cuentan con mini Split y evitar que un alumno presente malestar por el intenso calor.