Tomaría Julio Villarreal control de Altos Hornos

“Tenemos incertidumbre de lo que pueda pasar con la empresa en un futuro, hace falta nueva sangre al frente”, dio a conocer Eugenio Williamson respecto al paro de producción que tiene Altos Hornos de México luego del corte de energía eléctrica.

AHMSA cumplió ocho días que se mantiene con producción cero, lo que ha generado una pérdida millonaria a la empresa, al dejar de producir 30 mil toneladas de acero en este lapso, sin que hasta el momento se tenga fecha para reanudar producción.

Debido a la crítica situación y la presión por parte del gobierno federal, hay rumores que el empresario Julio Villarreal de Villacero podría tomar control de la empresa, ante esto, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), indicó que urge una nueva dirección y sangre nueva.

“Esto le daría un impulso a la acerera para salir adelante, ya tenemos mucho tiempo viendo que en su lugar, la empresa va hacia atrás y nosotros como empresarios y población, nos siguen afectando gravemente aunque no le prestemos servicios”.

Señaló que es un caso triste y lamentable, sin embargo, sería bueno que entre personal nuevo a la siderúrgica por el bien de toda la región centro y carbonífera, que dependen en gran parte que le vaya bien a la empresa.

“Es decepcionante ver a la acerera en agonía, donde está batallando para pagar la luz y aplazar el pago de los aguinaldos, dejar de producir acero por esta causa, esperemos que tomen el asunto de raíz y se generen mejores noticias”