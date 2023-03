Toquetea a mujer cuando corría

MONCLOVA., COAH.-En pleno Día Internacional de la Mujer, una corredora monclovense denunció haber sido víctima de acoso por parte de un hombre que le propinó una palmada en los glúteos, mientras ella se ejercitaba sobre el Bulevar Harold R. Pape, sin embargo, para sorpresa al cobarde sujeto la deportista lo alcanzo, lo enfrentó y fotografió el automóvil para hacer público este abuso.

Los hechos se registraron ayer miércoles por el transitado Bulevar Harold R. Pape cuando la atleta y corredora Rosangela Dávila trotaba, cuando un cobarde sujeto esperó a que pasara, la alcanzó y le propinó una nalgada, situación que la enfureció, ya que considera injusto que alguien se crea con el derecho de atentar contra la intimidad de las personas.

"Este hombre pensó que por ir sola no me iba a defender, cuando me dio la nalgada yo le tomé la mano y le dije varias palabras altisonantes, él salió corriendo y yo lo seguí hasta el estacionamiento de un conocido centro comercial donde tenía estacionado su auto e intentó escapar".

Es bueno alzar la voz en contra de los agresores, nadie debe meterse con nuestra persona y nuestra intimidad, en mi caso pensó que no me iba a defender y se equivocó, pues no pensaba dejar pasar este hecho.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Rosangela quien además de ser una destacada deportista, también es una madre de familia que trabaja realizando postres, por lo que continuamente sale de su casa a realizar entregas y a ejercitarse, por lo que quiere hacerlo tranquila y segura.

No sientan pena, mi dejen que el miedo las invada, enfrenten y denuncien en todo momento cuando alguien las toque de forma indebida, las acose o las violente, porque nadie tiene el derecho de hacernos sentir mal o con temor".

Reconocen a agresor y él se disculpa.

Luego del mal momento que vivió la mañana de ayer, Rosangela dijo que publicó por medio de redes sociales la agresión que sufrió adjuntando las fotos del auto de quien la acosó, por lo cual le llegaron una gran cantidad de mensajes dándole a conocer el nombre de la persona, quien minutos después se comunicó con ella.

"Las redes sociales pueden ser de gran beneficio cuando se utilizan para bien y en mi caso fue la forma de saber de la persona que me tocó, quien luego de que se hiciera pública la situación, me llamó y se disculpó conmigo, disculpa que fue recibida, pero no por ello voy a minimizar el caso".

Rosangela mencionó que el hombre le llamó por teléfono y se disculpó, asegurando que no supo el porqué de su acción y se mostró arrepentido, pues no quería que su familia resultara afectada por este hecho.

"Yo le dije que sí lo disculpaba, pero que la publicación no la iba a bajar porque no es justo lo que hiso, pido a la gente que no hagan comentarios a sus hijos y a su esposa pues ellos nada tienen que ver en esto, pero sí es importante que se respete y que a los hombres no se les haga fácil realizar este tipo de actos que denigran a la mujer".