Tormenta de polvo cubre la ciudad

Monclova y los municipios de la región Centro amanecieron cubiertos por una densa capa gris debido a la llegada de altas concentraciones de polvo y vientos provenientes del estado de Texas y del norte de Coahuila.

Este fenómeno despertó la curiosidad y preocupación de la ciudadanía, quienes vieron el cielo completamente cubierto y un ambiente poco común en la región.

De acuerdo al director de Protección Civil Municipal, Pedro Alvarado, este inusual evento meteorológico fue causado por el frente frío número 36, el cual traerá consigo vientos fuertes y tolvaneras.

"Por los incendios no se registró este fenómeno sino por la entrada del frente frio que trae rachas de viento y tierra que se viene levantando a lo alto, y es lo que causa este efecto, pero no es por los incendios, no hay tantos para que suceda este fenómeno, y no hay siniestro activo de grandes magnitudes que pueda causarlo también, solo es tierra y viento", declaró.

El descenso de la temperatura se espera para el día de hoy y mañana con mínimas de 8 grados centígrados, lo que podría sentirse muy marcado tras días de haber estado arriba de los 30 grados centígrados.

A través de redes sociales, los ciudadanos expresaron su inquietud sobre si este fenómeno podría estar relacionado con cambios climáticos o afectar la calidad del aire.

Algunas plataformas digitales reportaron que la calidad del aire en la región era extremadamente mala durante las primeras horas del día, degradándose posteriormente a una condición de muy mala calidad.

Ante fenómenos como estos, la recomendación es evitar realizar actividades físicas al aire libre y acudir al médico en caso de presentar síntomas respiratorios o cardiacos.

Cabe mencionar que la tormenta de polvo transformó el paisaje en tonos sepia, combinando viento, polvo y lo que parecía ser neblina en un espectáculo poco usual.

Este fenómeno no solo afectó a Coahuila, sino que también se extendió a otros estados del país como Monterrey, donde la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León declaró una contingencia ambiental debido a la acumulación de partículas en la atmósfera.

En Coahuila, las autoridades emitieron un comunicado que señala que la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que el ingreso del Frente Frío Número 36 al noroeste de Coahuila mantendrá el potencial para el desarrollo de vientos con velocidades de 30 a 50 km/h, con rachas de hasta 60 a 80 km/h, así como la presencia de tolvaneras en las cinco regiones de la entidad.