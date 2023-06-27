Trabaja para el municipio, hombre con discapacidad

MONCLOVA; COAH.-En Coahuila se cuenta con 125 mil personas con discapacidad y el 55 por ciento de ellas presenta una discapacidad motriz. Entre la población con discapacidad que vive en Coahuila, luego de la motriz, la que predominan es la discapacidad visual y auditiva.

Alfonso Ramos Molina de 58 años de edad, tiene 23 años trabajando para la administración municipal en el área de obras públicas, a la edad de 20 años sufrió una descarga eléctrica en su área de trabajo ocasionando que perdiera sus dos brazos.

“De cierta forma si ha sido difícil más que todo por la sociedad, por los perjuicios que todavía hay hacia las personas que tienen discapacidad, existe el rechazo y por eso viene el desánimo, es importante la familia y realmente la que me sacó adelante en mi problema de discapacidad” mencionó.

Explicó que no está casado y no tiene hijos, pero sus padres y hermanos son los que lo apoyan a dar el cien por ciento de todo, valoran que un hombre como él tenga las agallas de levantarse día a día para salir a trabajar.

“El mensaje que me gustaría enviar seria a la gente que nos vea que existimos y que también nosotros nos preparamos y luchamos por un espacio en esta sociedad que nos mantiene como seres invisibles, somos personas y tenemos derecho como cualquier otra”

“Invitarlos a que cuando nos vean simplemente un saludo ya nos levantan el ánimo, y nos hacen el día, estamos muy cerca y somos bastantes” finalizó.