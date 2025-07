Trabajadores de AHMSA bloquean Puerta Cero en protesta

MONCLOVA, COAH.- Con la determinación de frenar los abusos y el hartazgo acumulado por casi tres años de incertidumbre laboral, trabajadores de AHMSA decidieron bloquear completamente la entrada conocida como Puerta Cero, uno de los principales accesos a la empresa. La decisión, explicó Hervey Valenzuela, surgió ante la sospecha de irregularidades en el movimiento de materiales, la falta de transparencia y el olvido de los derechos de los obreros.

"El mensaje es claro: no se permitirá el acceso, ni antes, ni el 6 de agosto, ni después. Están velando por intereses propios, por sus negocios, pero ¿y el trabajador? ¿Dónde queda la ley, la justicia laboral, los compromisos que tienen con nosotros?", cuestionó Valenzuela con firmeza. Según denunció, tanto contratistas como personal externo ingresaban sin control durante la noche, lo que generó alarma entre los trabajadores que ya habían advertido que se estaban preparando para extraer material sin tomar en cuenta a la base obrera.

Además del bloqueo, surgió una preocupación adicional: la aparente sustracción de energía eléctrica. "Estamos viendo que tienen luz, pero no debería haber. Hay indicios de que se están robando la electricidad desde los postes de la misma colonia. ¿Dónde está el municipio en esto? ¿Es juez y parte?", reclamó el representante, asegurando que incluso ya hay cámaras y básculas listas, como si esperaran un operativo o movimiento mayor en las instalaciones.

Hervey fue enfático en señalar que las acciones no buscan confrontación, sino justicia. "No hacemos esto para perjudicar, sino para que se nos voltee a ver. Ya fue suficiente sufrimiento. Necesitamos soluciones, no más burlas ni negociaciones a espaldas de los trabajadores. Si ese líder sindical sigue representando intereses ajenos a los nuestros, que lo dejen claro. Nosotros vamos a seguir en lucha por todos los que aún creemos en un trabajo digno." Actualmente, la vigilancia en Puerta Cero se mantiene activa por parte de los propios trabajadores, quienes también consideran reforzar la seguridad en otros accesos ya cerrados.