Trabajadores de AHMSA buscan soluciones con diálogo directo

Tras más de tres años de incertidumbre, trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) ven con esperanza la visita de este martes del subsecretario de Asuntos Políticos, con quien esperan abrir un diálogo directo en busca de soluciones reales para la clase obrera.

Hervey Valenzuela, representante del movimiento obrero, subrayó que el principal objetivo es retomar la confianza y la sinergia con las autoridades, pues los trabajadores se han sentido abandonados en medio de la crisis que atraviesa la siderúrgica.

"Lo primordial es la integridad de la clase obrera. No buscamos beneficios personales, sino el bienestar de los 12 mil o 15 mil compañeros que dependen de esta empresa, aunque la propia compañía cambia constantemente las cifras. Estamos solos, y es necesario que el gobierno nos escuche y nos apoye sin condiciones", expresó Valenzuela.

El dirigente adelantó que entre los temas prioritarios a tratar con el subsecretario Óscar Pimentel se encuentran la seguridad física de los obreros y la posibilidad de beneficios sociales, aunque aclaró que estos se darán a conocer solo después de la reunión.

Valenzuela denunció la falta de transparencia del síndico encargado del proceso de quiebra, señalando que persisten dudas sobre el destino de los recursos y los privilegios otorgados a ciertos proveedores.

Asimismo, aseguró que el próximo 6 de agosto los obreros se mantendrán firmes para impedir que se retire maquinaria de la planta, al considerar que sería un golpe más para la ya golpeada base trabajadora.

"No puede ser posible que existan leyes que protejan a los proveedores y no a los trabajadores. El mensaje es claro para la juez Ruth: si realmente les preocupa la estabilidad de Monclova y la Región Centro, que analicen antes de actuar. Las propiedades que quieran sacar, que las saquen hasta después de la venta, porque después de tres años de espera ya no confiamos", sentenció.

El líder obrero advirtió que los trabajadores no permitirán que continúe el desmantelamiento de la empresa y que la lucha se mantendrá en pie mientras no existan garantías de transparencia y justicia para la clase obrera.