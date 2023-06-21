Trabajan albañiles a temprana hora

La ola de calor ha hecho que las diversas constructoras de la región centro dividan el horario laboral de sus proyectos con el fin de evitar golpes de calor entre sus trabajadores, al trabajar a la intemperie todos los días.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), informó que aunque hasta el momento no se han presentado estos casos en Monclova o en los socios de la cámara, se quiere evitar que los empleados lleguen a pisar el hospital.

Desde el pasado fin de semana se han registrado temperaturas superiores a los 43 grados centígrados con una sensación mayor, donde los trabajadores que tienen que estar a temperatura ambiente son los que más sufren estragos.

Eugenio Williamson Yribarren, detalló que ahora las constructoras trabajar poco tiempo y luego descansan, para luego retomarlo por la tarde o noche, cuando baja el sol aunque la temperatura sigue siendo alta.

“Tratan que los albañiles y más trabajadores se mantengan hidratados con los termos con agua y sueros, está difícil la situación porque no se trabajan bien las jornadas, las personas tienen que descansar porque los golpes de calor han sido letales en otras parte del estado”.