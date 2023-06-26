Trágico domingo; Atropellan y matan a adulto en el Pape

MONCLOVA COAH.-Desangrándose sobre el bulevar Harold R. Pape fue como un adulto de 60 años de edad perdió la vida, luego de ser atropellado por un conductor de una camioneta justo cuando cruzaba la transitada vía.

La persona que murió en el bulevar Pape a la altura de la colonia Santa Mónica fue identificado como José Luis Navarro Segovia de 60 años de edad, quien fue atropellado por el conductor de una camioneta Nissan color azul de nombre Mario Alberto Delgado contreras.

Testigos aseguraron que el conductor que arrolló al adulto pretendía huir del lugar pero fue capturado por los mismos y posteriormente al llegar los oficiales de seguridad Pública fue arrestado y subido a la unidad de la policía para enfrentar el proceso legal.

Así mismo señalaron que la persona fallecida cruzaba el bulevar hacia la tienda Sams cuando de pronto fue atropellado por la camioneta, por lo que procedieron a pedir auxilio a los paramédicos de Cruz Roja, quienes nada pudieron hacer para salvarle la vida al ya no contar con signos vitales.

Al ver que la persona ya no tenía vida, los elementos municipales solicitaron la presencia de los agentes de la AIC, quienes rápidamente acordonaron la zona, mientras que familiares al llegar lloraban la muerte de su padre e intentaban golpear al conductor.