Traía médico tercer grado de ebriedad

El médico José Luis Aguilar Herrera, quien ocasionó una carambola en el bulevar Pape con Madero al conducir en estado de ebriedad continúa bajo custodia de las autoridades, pues su aseguradora no ha llegado a un acuerdo con los afectados.

Según la información de la Agencia del Ministerio Público de Asuntos Viales, el doctor del Hospital Amparo Pape de Benavides se encuentra internado bajo supervisión de elementos de la Fiscalía General del Estado, acusado del delito de daños y lesiones.

El médico jubilado del Seguro Social presuntamente iba en tercer grado de ebriedad de consideración al momento del accidente, lo que fue integrado a la carpeta de investigación que acredita que iba a exceso de velocidad y se pasó la luz roja.

La aseguradora Bancomer del profesionista se encuentra dialogando con los afectados para tratar de llegar a un acuerdo reparatorio que permita al acusado recuperar su libertad.

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Son cuatro las personas afectadas, entre ellos una unidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, además existen varios lesionados que también requirieron de atención médica por las lesiones que presentaban, entre ellas una mujer que fue internada en un hospital particular.

En caso de no llegar a un acuerdo en las próximas horas, el médico podría recuperar su libertad debido a que se trata de un delito culposo, es decir se trató de un accidente pero eso no exime su responsabilidad, por lo que podría ordenarse que comparezca para que llegue a un acuerdo con los afectados.