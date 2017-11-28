Transiciones no frenan los operativos

A pesar del cambio de administración en el Estado y los municipios, los operativos de seguridad continuarán hasta el 15 de enero para garantizar una transición en paz.

El Gobierno del Estado y los municipios ya programaron actividades y a pesar del cierre de administración continuarán con los operativos de seguridad e información.

Los robos a casa habitación bajaron en un 18%, el robo a negocios disminuyó a 28%, a vehículos 35 .9%, a personas bajó en un 11%, otros robos 18% de disminución.

A pesar del cambio de administración en el Estado y los municipios, los operativos de seguridad continuarán hasta el 15 de enero para garantizar una transición en paz.

El Gobierno del Estado y los municipios ya programaron actividades y a pesar del cierre de administración continuarán con los operativos de seguridad e información para que la gente esté informada a lugares que pueden visitar o por dónde pueden circular.

Las actividades no paran por parte del Municipio, estas acciones se extienden del 15 de noviembre al 15 de enero.

Los robos a casa habitación bajaron en un 18%, el robo a negocios disminuye a 28%, a vehículos 35 .9%, a personas bajaron en un 11%, otros robos un 18% de disminución.

Los delitos de alto impacto tienen una disminución del 88%, se ha disminuido en este año, que es el más bajo; los temas de secuestro y extorsiones se reportan con números positivos.

Este año cerrarán las estadísticas en menos de mil robos, cifras buenas a diferencia de años anteriores, además, autoridades estatales y municipales continuarán en coordinación con la Iniciativa Privada para que la seguridad continúe.