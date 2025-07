Ex obrero de AHMSA exige transparencia en pagos a trabajadores

Julián Ávalos, ex obrero de AHMSA, denunció este miércoles las trabas y omisiones en el proceso judicial de la quiebra de Altos Hornos de México, exigiendo a las autoridades federales y judiciales transparencia total en la información relacionada con los pagos a los trabajadores.

"Estamos luchando por nuestros derechos, por los salarios que se nos deben. Ya logramos entrar a la plataforma el 12 de junio y accedimos a documentos oficiales donde el síndico entrega a la jueza una lista de trabajadores con tres propuestas distintas de pago conforme a los artículos 221, 222 y 225 de la Ley de Concursos Mercantiles", explicó Ávalos.

Detalló que el 27 de junio ingresaron al archivo manejado por la jueza del caso, donde confirmaron que sí se entregó la relación de trabajadores y acreedores, pero en un formato confuso, por fichas, lo que llevó a la jueza a devolver el documento al síndico con observaciones.

"El 1 de julio, la jueza le pide al síndico que le reenvíe la lista, pero esta vez por apellidos, no por fichas. Esto es clave, porque si no se ordena correctamente, los trabajadores no sabrán si están o no en la lista. Y hay un compromiso de que esas listas se publiquen para que todos puedan consultarlas, no nada más por Internet, porque muchos no tienen acceso", enfatizó.

Ávalos señaló que desde el 12 de junio lograron ser reconocidos como parte de la Secretaría de Trabajadores dentro del proceso, lo que les dio por fin acceso directo a los expedientes, luego de meses de quedar fuera de las decisiones y sin información clara. Ahora exigen que también se les permita revisar todo lo que ocurrió antes de esa fecha.

"Esto no es sólo por nosotros, es por todos los que fuimos despedidos sin justicia. La jueza tiene en sus manos una responsabilidad enorme. No vamos a permitir que este proceso se maneje en lo oscuro", advirtió.