Tras 10 meses prófugo capturan a sujeto que atropello a expareja

MONCLOVA, COAHUILA. – A diez meses que intentará matar a su expareja y al entonces novio de ella, agentes de la Fiscalía General de Coahuila, detuvieron a Eliud Crisanto Martínez Dávila; la víctima del intento de homicidio, exige que se aplique todo el peso de la ley.

Como se recordará, el pasado el pasado 23 abril del 2022, tras haberla amenazado de muerte Eliud Martínez Dávila, atropelló a su expareja sentimental Angélica Jasmín García Flores y a Iván Delfino Medellín, quien era su novio, dejándolos seriamente lesionados.

Angélica Jazmín, madre de tres hijas, quien, junto con su novio, aún enfrenta las secuelas de cuando fueron atropellados, dio conocer que personal de la Fiscalía General de Coahuila le había informado que su agresor había sido detenido el fin de semana pasado y había sido trasladado al C4.

Pese al aviso que recibió Angélica Jasmín, madre de dos niñas, acusó a la FGE de falta de información sobre como proceder ahora que el cobarde agresor se encuentra detenido.

"No me ha hablado nadie. Ayer intente hablar al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer y pues no timbra, como si lo tuvieran descolgado" recriminó la entrevistada.

Dijo desconocer que procede ahora, "no me han notificado nada, o si tengo que irme a presentar otra vez, o que prosigue, porque si él ya está encerrado, - como me comentaron los de la fiscalía- su familia ya se ha de andar moviendo y pues yo no me he movido porque no me han dicho ni adonde ir ni que hacer o que sigue".

Asimismo, exigió todo el peso de la ley en contra de su expareja, ya que no es la primera ocasión en que atenta contra su vida, toda vez que cuando aún estaban juntos. Eliud le prendió fuego a su domicilio poniendo en riesgo su vida y la de sus hijas.