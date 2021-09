Trasfondo político de Obrador contra Ahmsa

Las declaraciones del Presidente de la República en torno al caso de AHMSA, se realizan con un trasfondo político, con el fin de desestabilizar y crear confusión entre trabajadores y la sociedad en general, sin embargo representantes de los trabajadores señalaron que ni la empresa, ni las fuentes de empleo están en riesgo.

El Gobierno Federal ha iniciado una campaña de presión a través de la Fiscalía General de la República, PEMEX e incluso el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador, tras las declaraciones que se han dado en los últimos días en torno al caso de la empresa acerera.

Señalan que se podría reabrir el proceso en contra del empresario Alonso Ancira, que la empresa pasaría a manos de PEMEX, en caso que se incumpla con el pago del acuerdo reparatorio, pero aún faltan cerca de 2 meses para el plazo venza.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático señaló que estas declaraciones se realizan con el único fin de desestabilizar, generar miedo y confusión entre los trabajadores y la sociedad, únicamente porque las cosas no salieron como ellos querían.

Sin embargo, señaló que la empresa no está en riesgo, y no pasará a manos de PEMEX, ya que si se tomó la decisión de invalidar el acuerdo de asociación con AMI, es porque ya se tiene una estrategia para cumplir con los pagos y con los compromisos con los que cuenta la empresa.

"Nosotros decimos a la gente que no tenga temor de esto, no tenga pendiente, la empresa va a seguir trabajando bien, no hay riesgo de que cierre, nada de esto".

El portavoz sindical indicó que lo único que piden al Gobierno Federal, es que se permita trabajar a la empresa, que no exista un bloqueo, ni represión en contra de la siderúrgica y no se busque dañar la producción.

"Desgraciadamente esto tiene un trasfondo político, en donde el Gobierno Federal sigue tejiendo redes en contra de la gente que no apoyo su candidatura, su partido, en contra de quien esta tomando represalias".

Mencionó que si existen cuestiones en contra de Alonso Ancira Elizondo, que sean las instancias correspondientes las que actúen, pero que no se actúe en contra de la empresa como medida de represión.