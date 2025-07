Trato indigno a viudas de obreros de AHMSA en revisión de liquidación

Este viernes por la tarde, entre cinco y diez viudas de obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) acudieron a la explanada de la Plaza Principal para revisar que los nombres de sus esposos fallecidos permanecieran en las listas oficiales de quienes podrían recibir pagos pendientes de liquidación.

Sin embargo, el trámite se vio empañado por los malos tratos que recibieron por parte de algunos trabajadores que esperaban en la fila. Las mujeres denunciaron que fueron insultadas y objeto de burlas por haber sido atendidas antes que otros.

"Nos insultaron, nos dijeron de cosas. Yo a uno le dije que si no tenía esposa como para que me respetara y me contestó que su esposa no tiene necesidad de andar en estos pedos", relató una de las afectadas visiblemente molesta.

De acuerdo con su testimonio, los obreros comenzaron a abuchearlas y a lanzar comentarios ofensivos mientras esperaban ser atendidas. "Yo viví ahorita algo muy horrible, me hicieron sentir muy mal. No tuvieron humildad, se portaron mal. Son hombres aprovechados que se burlan de la mujer, es algo horrible", expresó.

Algunas de las viudas señalaron que, pese al ambiente hostil, lograron confirmar que sus esposos fallecidos todavía figuraban en las listas de liquidación. Tal fue el caso de la señora esposa del extrabajador Homero Martínez Sánchez, quien sí encontró su registro. No obstante, hubo también quienes se llevaron la sorpresa de que los nombres de sus familiares no aparecían en la relación oficial.

Las viudas hicieron un llamado a las autoridades laborales y a los representantes del proceso judicial a garantizar un trato digno y ordenado para quienes buscan información, especialmente para quienes enfrentan su situación en soledad tras la muerte de sus seres queridos.