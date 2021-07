Tres menores al borde de la adopción

La Pronnif cuenta con tres niños cuyos padres no muestran ningún interés por recuperarlos, por lo que solo esperan que pierdan la patria potestad para que puedan ser adoptados.

Desde hace aproximadamente tres meses, una niña de 10 años se encuentra en la casa hogar, esto luego de que Seguridad Pública la consignara a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia ya que a altas horas de la noche pedía ayuda económica en la calle para poder comer.

Hasta el momento sus padres no la han reportado como desaparecida y ella ha proporcionado información, sabe el nombre de sus padres pero desafortunadamente personal de la dependencia no los ha localizado.

Pero no es el único caso, recientemente se resguardó a dos hermanitos de entre 7 y 10 años de edad, desafortunadamente hay desinterés por parte de los padres de familia que en este caso sí se presentaron en la primera cita, después ya no lo hicieron y eso los pone en situación difícil.

"Prácticamente al no presentarse, no dar seguimiento y no solicitar que les regresen a sus hijos, hay desinterés", comentó Lizeth Esmeralda Partida Flores, la titular de la dependencia.

Indicó que Pronnif no espera mucho tiempo, hay términos que cumplir y solicitan lo conducente, en este caso la perdida de patria potestad, es decir la pérdida de derechos que los padres tienen hacia sus hijos, una vez que se concluya el juicio los niños pueden ser dados en adopción.

Al cuestionarla si es la pandemia, la situación económica, el no poder solventar los gastos que generan tener un hijo, lo que ha generado que los padres prácticamente abandonen a sus hijos la titular señaló que no hay una causa específica.

"No puedo decir que causa lleva a los padres a tomar estas decisiones a hacer omisión, de forma natural los padres cuidan a sus hijos, pero hay sus excepciones, pueden ser esas causas, pero lo cierto es que no hay una causa especifica por la cual se de esta situación", señaló.