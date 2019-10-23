Tribunal ordena descongelar cuentas bancarias de Alonso Ancira

Un tribunal federal ordenó suspender el bloqueo de las cuentas bancarias del empresario Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de Mexico S.A. (AHMSA) quien está sujeto a un juicio de extradición en España por lavado de dinero, en una causa penal vinculada con Emilio Lozoya, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con información difundida en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, la autoridad judicial ordenó suspender también y por tiempo indefinido, los congelamientos de las cuentas bancarias de las empresas Desarrollo Industrial Épsilon e Inmobiliaria Sofani, de las que Alonso Ancira es apoderado y que fueron bloqueadas en el mismo acto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

La decisión la tomó el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que resolvió conceder a Alonso Ancira y las compañías la suspensión definitiva contra el congelamiento de la UIF.

Precisó que la medida incumple con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que establece que los bloqueos son inconstitucionales, salvo cuando tiene como origen una resolución de un organismo internacional, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o una solicitud de una autoridad extranjera reconocida en los tratados internacionales.

CON INFORMACIÓN DE RADIO FÓRMULA