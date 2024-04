Romina, Sinahi, y Emma Dánae un trio de bendición para la familia Rodríguez Torres.

MONCLOVA; COAH.-La mañana de este jueves la clínica siete del Instituto Mexicano del Seguro Social da de alta a la señora Mónica Torres después de haber dado a luz a tres hermosas niñas. Periódico la Voz fue testigo de esta emoción y alegría por parte de los padres de las menores y quienes compartieron momentos con nosotros.

Mónica de 27 años de edad, casada con Ramón Rodríguez desde hace cuatro años, se enteraron que iban a ser padres apenas el año pasado, una semana después en valoración con el ginecólogo se les dio a conocer que serían dos los bebes en camino, al mes siguiente se les confirma la llegada de tres hermosas niñas.

“Yo soy muy miedosa, a mí me dio mucho miedo los riesgos que conllevan el embarazo múltiple pero mi esposo muy tranquilo, eso me dio fortaleza. Me siento muy bendecida de tenerlas conmigo, que puedo decir yo si son mías” indicó.

Por su parte Ramón Rodríguez informó que es trabajador de la empresa Altos Hornos de México, tenía dos años laborando en la siderúrgica y está viviendo actualmente la situación de crisis de la empresa, sin embargo esta situación no lo freno en ningún momento y sabía que tenía que buscar otra manera de contar con ingresos y ahora con la llegada de las bebes, trabaja como paramédico en la empresa Nemak.

“Bien contento y feliz, agradecido con las personas que nos han mostrado su apoyo, a seguir trabajando y echándole ganas y buscar otras opciones, la ayuda de nuestro padre Dios es quien nos va a sacar adelante” señaló el padre de las trillizas.

La llegada de Romina, Sinahi y Emma Danae ha marcado un nuevo capítulo en la vida de la familia Rodríguez, llenándolos de responsabilidad y amor. "Es un momento de profunda emoción para nosotros. Estamos preparados para darles todo nuestro cariño y cuidado a nuestras tres pequeñas", expresó Ramón.

Con la llegada de las trillizas, la familia Rodríguez se prepara para enfrentar los desafíos y disfrutar de las alegrías que les depara esta nueva etapa de su vida.