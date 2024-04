Triunfa en Nuevo León el monclovenses Daniel Domínguez

Daniel de 27 años es fisioterapeuta con especialidad en bailarines, actor de teatro musical y agente certificado de Disney y Universal.

Hace 2 años y medio decidió abrirse paso en Monterrey para tener mayores oportunidades de crecimiento personal, laboral y artístico.

Desde muy niño el arte siempre fue un área en el que tuvo mucha afinidad y siempre soñó con ser un gran artista en el teatro musical.

"Pero por estigmas del que van a decir de mí,y por falta de confianza en que podría lograrlo, decidí abandonar ese sueño. Posterior a eso ingresé a estudiar fisioterapia, una vez terminada la carrera consegui un buen trabajo, si soy muy bueno en lo que hago y si me iba muy bien pero no me sentía completamente realizado".

Por azares del destino vio en Facebook un anuncio de un curso de teatro musical y recordó ese sueño guardado, una vez dentro se descubrió y se encontro de nuevo. "Lo abracé tanto que me hizo darme cuenta que esto es mi pasión y que me llena completamente como nunca nada lo había hecho".

Busco una forma de combinar su vocación con su pasión para poder disfrutar de igual manera, tomo una especialidad de fisioterapia con enfoque en Bailarines y Músicos Del Instituto CPAE en Barcelona, siendo de los pocos fisioterapeutas en México con esta certificación.

Logro entrar a la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey como su primer fisioterapeuta en una de las escuelas de bellas artes más importantes del país. Tuvo la oportunidad de conocer grandes artistas y desenvolverse en ese ambiente artístico de una manera diferente en el tiempo que estuvo en la institución, y actualmente se independizo para atender a todos esos artistas que le recomiendan.

Probó suerte audicionando por primera vez en la compañía Aescena de Monterrey del director Hugo Espiricueta, buscaban actores bailarines y cantantes para el musical de Moulin Rouge.

"Iba con mucho miedo e inseguridad al casting pero después de unos días me hablaron para decirme que fui seleccionado para un callback para el antagonista de la obra el Duque de Monrot. Me llene de emoción y alegría, no pensé que llegaría tan lejos, agradezco a mi director Hugo Espiricueta por confiar en mí".

Fue más de medio año de preparación de la obra y dijo estar muy conforme con su trabajo pues al público le gustó tanto que realizaron una segunda temporada este año. Otros papeles que ha interepretado son Lucas del musical de los Locos Addams y Jack del Extraño Mundo de Jack, pero sin duda el Duque de Monrot ha sido el papel más importante que ha tenido y al que más cariño le tiene ya que lo hizo acreedor de la presea como el mejor Antagonista del año 2023.

Señaló que ahora están por estrenar un nuevo proyecto musical sobre la adaptación original de la película de Sing, en este nuevo proyecto interpretara el papel de Johnny.